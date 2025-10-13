На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Казахстана не увидели нарушения в купании Павла Дурова в озере

Минэкологии Казахстана: нарушений в действиях Павла Дурова не усматривается
durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не нарушил законы Казахстана купанием в одном из Кольсайских озер. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии республики.

«По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Дурова могут оштрафовать на $70. Издание zakon.kz со ссылкой на зампредседателя комитета административной полиции Казахстана Алексея Милюка писало, что Кольсайское озеро, в котором искупался предприниматель, — особо важная охраняемая природная территория.

7 октября Дуров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он под музыку выходит из одного из Кольсайских озер в Казахстане. Позже предприниматель отметил, что «плавание было хорошим». Водоемы входят в состав национального природного парка, за нарушение установленного запрета предусмотрен штраф, сообщили в администрации заповедника.

Ранее Дуров признался, что его не угостили бешбармаком в Астане.

