Павла Дурова могут оштрафовать за купание в горном озере в Казахстане

zakon.kz: Дурова могут оштрафовать на $70 за купание в одном из Кольсайских озер

Сооснователя Telegram Павла Дурова могут оштрафовать на $70 за купание в одном из Кольсайских озер. Об этом сообщает издание zakon.kz со ссылкой на зампредседателя комитета административной полиции Казахстана Алексея Милюка.

«Что касается купания в запрещенной зоне, – это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям Министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас [его] рассматривают», — пояснил Милюк.

Он добавил, что самым «минимальным наказанием» для Дурова может быть предупреждение до десяти месячных расчетных показателей — около $70.

7 октября Дуров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он под музыку выходит из одного из Кольсайских озер в Казахстане.

Позже предприниматель отметил, что «плавание было хорошим».

Водоемы входят в состав национального природного парка, за нарушение установленного запрета предусмотрен штраф, сообщили в администрации заповедника.

Ранее Дуров признался, что его не угостили бешбармаком в Астане.