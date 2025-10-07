Павел Дуров похвастался купанием в запретном озере в Казахстане

Павел Дуров искупался в Кольсайских озерах Казахстана, несмотря на угрозу штрафа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время поездки в Казахстан искупался в Кольсайских озерах, где купание запрещено. Видео с пафосным выходом из водоема под этническую музыку он опубликовал в сторис своего канала.

Позже предприниматель отметил, что «плавание было хорошим».

Водоемы входят в состав национального природного парка, за нарушение установленного запрета предусмотрен штраф, сообщили в администрации заповедника.

В самом парке напомнили, что плавание на Кольсайских озерах квалифицируется как административное правонарушение по статье 380-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

После купания Дуров встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча прошла в рамках международного технологического форума Digital Bridge 2025. В заявлении отмечается, что казахстанский лидер высоко оценил деятельность Telegram, направленную на поддержку развития цифровой повестки страны.

Ранее Дуров признался, что его не угостили бешбармаком в Астане.