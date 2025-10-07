На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Павел Дуров похвастался купанием в запретном озере в Казахстане

Павел Дуров искупался в Кольсайских озерах Казахстана, несмотря на угрозу штрафа
true
true
true

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время поездки в Казахстан искупался в Кольсайских озерах, где купание запрещено. Видео с пафосным выходом из водоема под этническую музыку он опубликовал в сторис своего канала.

Позже предприниматель отметил, что «плавание было хорошим».

Водоемы входят в состав национального природного парка, за нарушение установленного запрета предусмотрен штраф, сообщили в администрации заповедника.

В самом парке напомнили, что плавание на Кольсайских озерах квалифицируется как административное правонарушение по статье 380-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

После купания Дуров встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча прошла в рамках международного технологического форума Digital Bridge 2025. В заявлении отмечается, что казахстанский лидер высоко оценил деятельность Telegram, направленную на поддержку развития цифровой повестки страны.

Ранее Дуров признался, что его не угостили бешбармаком в Астане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами