В России вышел эпизод документального сериала о периоде «холодной войны»

Ветераны Карибского кризиса снялись в документальном проекте Okko
В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера специального эпизода документального сериала «Герои неизвестных войн», приуроченного к годовщине Карибского кризиса. Новый выпуск проекта посвящен одной из самых напряженных страниц в истории XX века, когда человечество оказалось на грани ядерной войны, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что зрителям представят события тех дней от лица двух участников конфликта — советского военного, секретно направленного на Кубу для развертывания ядерных ракет, и члена экипажа подводной лодки Б-59, уходящей от преследования кораблей ВМС США.

Традиционной особенностью проекта стали съемки от первого лица, позволяющие воссоздать атмосферу реальных событий и показать, как действия советских военнослужащих помогли предотвратить глобальную катастрофу.

Сообщается, что в эпизоде приняли участие ветераны Карибского кризиса, а также дочери ключевых его участников — офицера подлодки Б-59 Василия Архипова, предотвратившего запуск ядерной торпеды, и советского разведчика Александра Феклисова, участвовавшего в неофициальных переговорах с представителями США.

Создатели отмечают, что новый выпуск призван напомнить зрителям о цене мира и роли человеческого выбора в решающие моменты истории.

