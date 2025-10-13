На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Lada Sport Rosneft вновь признана лучшей гоночной командой России

Команда из Тольятти выиграла зачеты Кубка России по кольцевым гонкам
Команда Lada Sport Rosneft успешно завершила сезон Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), подтвердив статус сильнейшего коллектива страны. На заключительном этапе, прошедшем в минувшие выходные на трассе «Крепость Грозная» в столице Чечни, тольяттинцы одержали победу как в личном, так и в командном зачетах Кубка России, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что чемпионом в классе «Супер-Продакшн» стал пилот Леонид Панфилов, сумевший удержать лидерство во второй половине сезона. Его напарник Андрей Петухов тоже стабильно набирал очки, что позволило LADA Sport ROSNEFT завоевать командный кубок РСКГ четвертый раз подряд. Успешно выступил и пилот Иван Чубаров, став серебряным призером пятничного заезда в классе «Туринг».

По традиции, лучшие российские гонщики встретятся на ежегодной «Гонке Чемпионов», которую LADA Sport ROSNEFT организует в начале 2026 года на трассе «Сосновка» в Самарской области.

Сообщается, что «Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года. За это время Lada Sport Rosneft завоевала 47 чемпионских титулов, включая победы в ралли «Шелковый путь», во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.

Также партнерство компании и гоночной команды привело к созданию инновационных продуктов для авто.

