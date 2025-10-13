Инструктор рассказал о правилах, которые важно соблюдать в походе

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Людям, которые собираются в поход, важно выбрать в группе лидера, который будет принимать важные решения. Об этом рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алешкин, передает Pravda.Ru.

По его словам, важно также помнить о правилах поведения в лесу.

«По лесу не бегаем, всегда смотрим вперед, не идем, разговаривая, смотря назад, потому что вы можете идти по лесу, разговаривать, смотреть назад, на ходу повернуться и напороться глазом на сучок. Не брать руками предмет с земли, убедиться, что там нет ядовитых насекомых и змей. Сперва его палкой, ногой пнули. По грибам, по ягоде: не знаешь — не ешь», — рассказал Алешкин.

При встрече с дикими животными важно не бегать за ними. Стоит также создавать больше шума в лесу, чтобы избежать конфликтов с дикой средой. В случае водного похода лагерь нужно ставить подальше от воды на случай дождя, важно надевать спасжилеты на воде и шлемы на бурных реках.

В целом эксперт посоветовал всегда сообщать близким о своих планах и брать с собой спутниковый телефон.

В конце сентября на Урале обнаружили 43-летнего туриста, которого искали несколько дней на горе Конжак. По словам волонтеров, проводивших поиск, мужчина вышел на дорогу самостоятельно, это произошло в 20 метрах от лагеря. Его заметили, когда прочесывали территорию на квадроциклах.

Ранее сообщалось, что турист отправил фото медведя из похода и был растерзан.

