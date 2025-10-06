На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист отправил фото медведя из похода и был растерзан

В США турист сфотографировал медведя, а спустя два дня зверь на него напал
Google Maps

Шестидесятилетний житель Миссури (США) в результате нападения медведя в кемпинге штата Арканзас получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он сфотографировал животное, и отправил своей семье, сообщает Nbcnews.

«Пока криминалистическая лаборатория Арканзаса не завершит вскрытие, мы не можем на сто процентов утверждать, что это был медведь, но все указывает именно на это», — заявил шериф округа Ньютон Гленн Уилер.

Инцидент произошел 2 октября, помощник шерифа обнаружил грузовик и палатку мужчины на территории кемпинга Sam's Throne Campground недалеко от Маунт Джудея. В правоохранительные органы обратился сын пострадавшего, он сообщил, что от отца уже несколько дней не было сообщений. Следы борьбы возле палатки и характер ран указали на то, что мужчина пострадал от нападения дикого зверя.

Лесная служба США временно закрыла кемпинг для продолжения поисков животного. Шериф Уилер убежден, что, однажды напав на человека, медведь продолжит вести себя подобным образом. Поэтому американские правоохранители задались целью изловить животное. Опознать его, по словам шерифа, будет возможно по снимку пострадавшего туриста.

Ранее на туриста в Японии напал медведь после селфи.

