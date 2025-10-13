Психолог объяснила, как мошенники определяют восприимчивую жертву

Уязвимыми перед мошенниками людей делает не уровень интеллекта или образованности, а его психологическое состояние. Аферисты быстро могут определить, что установили контакт с таким восприимчивым человеком. Чаще всего в эту категорию попадают пожилые люди и подростки, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Чаще всего жертвами мошенников, согласно статистике криминологов, становятся люди с деньгами на электронных счетах и пользователи банковских карт. Пенсионеры попадают в группу риска из-за сочетания нескольких факторов, включая снижение критического мышления, одиночество и доверие к людям, которые проявляют к ним «заботу», пояснила специалист. Также влияет на это и тот факт, что представители старшего поколения обычно хуже разбираются в технологиях, испытывают страх перед официальными структурами – все это преступники умеют оборачивать в свою пользу.

«Подростки же, напротив, уязвимы из-за чрезмерной уверенности в своих силах, импульсивности и огромной значимости социального одобрения, — отметила Шпагина. — Мошенник может сыграть на их желании быть крутыми, вписаться в коллектив или получить лёгкий заработок».

Также уязвимы перед мошенниками люди, переживающие личные кризисы – например, болезнь близкого человека, развод или потеря работы. Обычно в таком состоянии человек ищет простое решение своих проблем, его эмоции нестабильны, и он готов зацепиться за любой вариант, который ему подскажут. Кроме того, в группу риска попадают активные пользователи соцсетей, которые публикуют много личной информации – её аферисты могут использовать для обмана.

Кроме того, мошенники ориентируются на вербальные и невербальные маркеры восприимчивости людей. В пример психолог привела нерешительный тон голоса, признаки волнения в речи (обилие уточняющих вопросов, обеспокоенность). Обычно это говорит о том, что человек верит позвонившему и готов следовать его указаниям. Прямым сигналом к действию преступников Шпагина назвала такие фразы, как «Я не разбираюсь в этом…», «Что мне теперь делать?» и прочие.

Защититься от мошенников – значит не только знать их схемы обмана, но и работать над своим психологическим состоянием, подчеркнула психолог. Она призвала развивать в себе здоровый скептицизм, уметь говорить «нет» и откладывать важные решения при малейших сомнениях.

До этого психолог также объяснила, что при попадании пожилых людей под воздействие мошенников на участие и заботу близких они могут отвечать сопротивлением. Это происходит из-за того, что аферисты играют на ключевых потребностях пенсионеров, используя сложный психологический феномен, который нельзя победить одними убеждениями и уговорами. Эффективнее всего будет занять позицию союзника и показать, что родственник может стать тем доверенным лицом пенсионера, которым временно стал аферист, считает специалист.

