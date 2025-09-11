На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как мошенникам удается завладеть доверием пенсионеров

Психолог Шпагина: мошенники обманывают пожилых людей эмоциональными наркотиками
Depositphotos

Зачастую пожилые люди попадают под влияние мошенников, причем участие и сопротивление близких людей в таких ситуациях вызывает лишь негативную реакцию. Это происходит из-за того, что аферисты играют на ключевых потребностях пенсионеров, используя сложный психологический феномен, который нельзя победить одними убеждениями и уговорами, объяснила RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Если пожилой человек доверился мошеннику и отказывается слушать близких, то это не просто каприз или упрямство, отметила специалист. По ее словам, важно понять, что злоумышленники искусно пользуются потребностями старшего поколения в общении, внимании, чувстве собственной значимости, при этом предлагают якобы решения сложных проблем – с деньгами, здоровьем и так далее.

«Для человека, который может чувствовать себя ненужным своей семье, такая «забота» со стороны мошенников становится эмоциональным наркотиком», — подчеркнула психолог.

При этом человек, попавший под такое влияние, начинает защищать своего телефонного собеседника, который, как ему кажется, готов его выслушать и помочь. Если начать обвинять жертву в глупости, наивности, то это будет восприниматься лишь как атака. Важно полностью исключить конфронтацию и обесценивание, не унижать опыт и достоинство человека такими фразами, как «Да как можно поверить? Это же явный развод!» и прочими.

Эффективнее всего будет занять позицию союзника, считает Шпагина. Она посоветовала показать, что родственник может стать тем доверенным лицом пенсионера, которым временно стал аферист. Можно, например, вместе посмотреть программу о схемах обмана, обсудить истории знакомых, конкретные примеры. Кроме того, важно предложить пожилому человеку альтернативы общения – например, установить приложения для связи с друзьями, найти ему хобби и так далее. Также специалист порекомендовала мягко взять контроль над финансами пенсионера – например, установить приложение для определения мошеннических номеров или ограничить возможность перевода крупных сумм. Делать все это надо в форме заботы.

Также психолог призвала россиян регулярно говорить со своими старшими родственниками об актуальных мошеннических схемах, рассказать, какую информацию никому нельзя разглашать – личные данные, номера карт, коды из смс и так далее.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники используют в своих преступных схемах различные психологические приемы, провоцирующие тревогу и панику, чтобы лишить жертву возможности адекватно оценивать происходящее. Так, например, чтобы ввести человека в заблуждение, мошенники уверяют, что на его имя оформляют кредиты или пытаются лишить его имущества. Подчеркивая необходимость помощи силовым структурам и призывая участвовать в «оперативно-розыскных мероприятиях», мошенники вызывают у людей чувство гражданского долга.

Ранее россиянам назвали фразы мошенников, запускающие режим паники.

