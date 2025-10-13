Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода на косметику

Мошенники крадут паспортные данные под видом выдачи промокодов на косметику

Мошенники разработали новую схему кражи персональных данных, предлагая россиянам получить промокод на 2000 рублей для покупки косметики и парфюмерии. Об этом сообщили РИА Новости в компании F6, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным экспертов, злоумышленники размещают в соцсетях статьи с предложением получить скидку через Telegram-бот. Пользователям предлагают зарегистрироваться на легальном сервисе проверки кредитных истой и отправить скриншот с личными данными.

После получения информации, включающей паспортные данные, ИНН и контакты, бот перестает отвечать. Собранные сведения могут использоваться для оформления кредитов на имя жертв или продажи на черном рынке.

Специалисты F6 уже заблокировали более 120 мошеннических статей. Аналитики напоминают, что требование предоставить скриншот с персональными данными всегда является признаком мошенничества.

До этого МВД России сообщало, что телефонные мошенники разработали новые схемы для обхода системы самозапрета на кредиты, убеждая россиян снять ограничения под ложными предлогами.

Ранее сообщалось, что мошенники в Telegram стали указывать номера силовых служб как ники для запугивания.