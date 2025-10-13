На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье загорелся полигон ТБО

В Приморье тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов
В Находкинском городском округе в Приморье тушат пожар на площади 4 тыс. кв. м на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе. Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ликвидации пожара принимают участие 10 человек и шесть единиц техники.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

До этого при пожаре в Белогорске Амурской области пострадали двое детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного дома, где не было людей. По вентиляционной трубе дым проник на второй этаж, где находились шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Их эвакуировали спасатели. Еще 10 человек покинули дом сами. У двоих детей в возрасте трех и 14 лет были обнаружены признаки отравления угарным газом, их госпитализировали.

Ранее в Магаданской области произошел крупный ландшафтный пожар.

