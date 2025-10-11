На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Магаданской области произошел крупный ландшафтный пожар

МЧС: в Карамкене произошло возгорание бесхозных строений и сухой растительности
В поселке Карамкен Магаданской области произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщает государственное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

Специалисты ликвидируют возгорание бесхозных строений и сухой растительности.

«Пожар локализован на площади 1 га. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Другие подробности происшествия неизвестны.

До этого огонь охватил заброшенное здание фермы в Нижегородской области. В заявлении уточняется, что пожар произошел в ночь на 11 октября в селе Ульяново в Лукояновском округе. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание на площади 1 400 квадратных метров.

11 октября в городе Электросталь, расположенном в Московской области, загорелся склад. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что постройка находится на улице Рабочая. В результате пожара в здании частично обрушилась кровля.

Ранее в Красноярском крае в результате пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек.

