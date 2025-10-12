При пожаре в Амурской области пострадали дети

При пожаре в Белогорске пострадали двое детей. Об этом сообщило МЧС Амурской области в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома, где не было людей. По вентиляционной трубе дым проник на второй этаж, где находились шесть человек, в том числе четверо детей. Их эвакуировали спасатели. Еще 10 человек покинули дом сами. У двоих детей в возрасте трех и 14 лет были обнаружены признаки отравления угарным газом, они были госпитализированы.

Пожар уже ликвидирован. Сейчас на месте происшествия проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства ЧП.

До этого при пожаре в курганской пятиэтажке спасли 23 человека, включая двоих детей. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание трансформатора в подвале помещения. Едкий дым быстро заполонил подъезд, создав угрозу для жизни и здоровья людей.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, которая потеряла двух детей на пожаре.