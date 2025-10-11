Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка подвергалась избиениям

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, подвергалась избиениям. Об этом РИА Новости заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

«Дашима Очирнимаева, по сути, не привлекалась к трудовой деятельности в колл-центре, а была помещена на три недели в барак, в нечеловеческие условия содержания. Она спала на полу, кормили ее только рисом и били иногда», — рассказал он.

7 октября похищенную в Таиланде россиянку освободили и передали дипломатам.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее в консульстве РФ рассказали о россиянах, оставшихся в кол-центрах Мьянмы.