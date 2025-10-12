На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начали тестировать вакцину против аллергии на пыльцу березы

ФМБА: в России проходит испытания новая вакцина от аллергии на пыльцу березы
Depositphotos

В России разработали рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

В документах указано, что вакцина в настоящее время проходит активные клинические испытания.

В ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА уточнили, что новая вакцина предназначена для взрослых пациентов и станет доступна после завершения всех этапов клинических исследований. Агентство также получило разрешение на проведение III фазы испытаний препарата.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.

По словам ученых, такой подход воздействует на аллерген точечно, не подавляя работу всей иммунной системы. Также отмечается, что лекарство можно выпускать в виде капель — такая форма обладает преимуществами в удобстве по сравнению с инъекционной.

Ранее педиатр объяснил, почему нельзя нарушать календарь прививок.

