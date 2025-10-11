На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая женщина 15 лет просидела в доме, где ее удерживал сын с психическим расстройством

В Бразилии сын держал пожилую мать в антисанитарных условиях и тратил ее пенсию
Freepik

В Бразилии мужчина годами удерживал пожилую мать дома и морил ее голодом, сообщает газета Metrópoles.

В четверг, 9 октября, 49-летний Деметриус Эмерсон де Фариас был арестован в своем доме. Мужчину обвинили в многолетних издевательствах над матерью. Известно, что по его вине 72-летняя женщина провела в заточении 15 лет. Сын содержал мать в антисанитарных условиях, распоряжался ее пенсией и позволял ей питаться только хлебом, молоком, а также водой из-под крана.

В своих показаниях задержанный подтвердил, что с 2003 года получал пенсию матери в размере 5000 реалов (около 73 тыс. рублей — прим. ред.), однако, по его словам, половина этих денег уходила на оплату медицинской страховки пожилой женщины, а у него оставалось только 500 реалов. Деметриус также заявил, что с его матерью «трудно общаться» и что она «никогда не была хорошей».

Выяснилось, что мужчина страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и в течение многих лет не убирался в доме, накопив тонны мусора. В ванной комнате, кухне и спальне, где спала 72-летняя женщина, нашли грязь и плесень. По словам свидетелей, пострадавшая часто подвергалась унижению и оскорблениям со стороны сына, который также поднимал на нее руку. Кроме того, он не давал пожилой женщине пройти обследование у офтальмолога, хотя она недавно потеряла зрение.

По некоторым данным, в 2024 году Деметриус ездил в Рио-де-Жанейро на деньги матери, чтобы посетить концерт Мадонны, оставив пожилую женщину одну на четыре дня. Расследование по делу продолжается.

Ранее россиянин почти год истязал жену и пасынка и довел женщину до психического расстройства.

