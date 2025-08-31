Россиянин почти год истязал жену и пасынка и довел женщину до психического расстройства

В Костроме завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в систематическом истязании собственной супруги и ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый с марта 2023 по январь 2024 года избивал жену и пасынка. Он систематически наносил им побои по голове и телу, причиняя физические и психические страдания. Постоянные издевательства и угрозы привели к тяжелым последствиям для здоровья женщины – у нее развилось психическое расстройство, напрямую связанное с домашним насилием.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении злоумышленника было возбуждено несколько уголовных дел, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее на Камчатке опекунша-педагог морила девочку голодом и не показывала врачам.