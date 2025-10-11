Арестованный в РФ французский велосипедист записал обращение к своим родственникам

Французский велосипедист Софиан Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы РФ, в интервью РИА Новости рассказал о своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными.

Велосипедист добавил, что дома его ждет подруга и вся семья.

«Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это», — сказал он.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

