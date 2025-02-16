Врач ответил, опасен ли для россиян тренд на экзотический алкоголь

В последние годы в России наблюдается заметный рост интереса к экзотическому алкоголю, такому как соджу, чача и саке. Чем они отличаются от традиционных напитков, таких как водка и виски, и может ли этот тренд представлять опасность для здоровья, «Газете.Ru» рассказал Владимир Неронов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.

«Соджу, чача и саке имеют несколько ключевых отличий от привычных для россиян водки и виски. Прежде всего, это касается состава, технологии производства и вкусовых качеств», — отметил он.

Соджу – это корейский напиток, который изготавливают из риса, ячменя, картофеля или сладкого картофеля. Он обладает низким содержанием алкоголя (обычно 16-25%) и отличается мягким вкусом. Соджу производится в процессе дистилляции, но также может использоваться для создания фруктовых или травяных настоек, что расширяет вкусовое разнообразие.

Чача – традиционный грузинский алкоголь, который получают из виноградных жмыхов или отжимок ягод. Его крепость варьируется от 40% и выше, и вкус зависит от сорта винограда, что делает каждую бутылку уникальной.

Саке – японский алкоголь, производимый из риса. Его процесс ферментации гораздо сложнее, чем у других напитков, и напоминает процесс производства пива. Саке имеет крепость около 15-20% и может варьироваться по вкусу в зависимости от сорта риса и используемых дрожжей.

«В отличие от этих напитков, водка традиционно производится из зерна или картофеля и проходит много этапов очистки, чтобы достичь высокой степени чистоты и нейтрального вкуса. Виски, в свою очередь, требует выдержки в дубовых бочках, что придает ему характерный аромат и вкус», — отметил врач.

По его словам, популярность экзотического алкоголя может быть связана с желанием российских потребителей разнообразить свои вкусовые предпочтения и познакомиться с новыми культурами и традициями потребления алкоголя. Важно отметить, что эти напитки могут дополнять друг друга, создавая интересные гастрономические сочетания и предлагая новые ощущения.

Но, несмотря на различия в составе и технологиях, экзотический алкоголь, как и традиционный, содержит этанол, который оказывает определенное воздействие на организм. И здесь важно помнить, что чрезмерное потребление любого вида алкоголя может привести к развитию зависимости и алкоголизму.

«Алкоголь – это не просто напиток. Независимо от того, из чего он произведен, его воздействие на организм остается одинаковым. Избыточное употребление алкоголя нарушает работу многих органов, увеличивает риски развития заболеваний и зависимостей. Важно помнить, что любые напитки, содержащие этанол, могут иметь негативные последствия для здоровья, если пить их без меры», — отметил он.

С ростом популярности экзотических напитков в России возникает вопрос: представляет ли этот тренд опасность для здоровья граждан? Некоторые эксперты считают, что в этом нет ничего необычного или опасного, если речь идет о разумном потреблении.

«Появление экзотических напитков – это, скорее, часть глобального тренда, когда люди все больше интересуются разнообразием вкусов и культур, расширяя свой алкогольный опыт. Однако стоит помнить, что независимо от того, пьешь ли ты саке или виски, алкоголем является и то, и другое, а его чрезмерное употребление всегда опасно. Таким образом, хотя разнообразие в алкогольных предпочтениях вполне естественно и может быть интересным с гастрономической точки зрения, важно подходить к вопросу потребления алкоголя ответственно, независимо от того, какой напиток вы выбрали», — резюмировал врач.

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