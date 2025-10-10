На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турэксперт ответил, почему китайцы не начали массово не ехать в Россию после отмены виз

Турэксперт Мкртчян: китайцы не сильно заинтересованы в российском туризме
true
true
true
close
Global Look Press

Китайские туристы не так заинтересованы в российском туризме, поэтому они не начали массово ехать в Россию после отмены виз. Об этом радио Sputnik заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что безвиз более выгоден для России, чем для Китая. По словам эксперта, одна из причин этого заключается в том, что такое путешествие обойдется китайцам слишком дорого.

«Китайцы привыкли ездить группами, и мы для них сейчас дорогая страна. Они ездили до COVID-19 по 45$ в день с трехразовым питанием, с экскурсиями, с проживанием. Сейчас мы ничего им за 45$ предоставить не можем. У нас очень дорогой рубль сейчас, очень дорогой. Есть масса недорогих стран, тот же Таиланд, Вьетнам, Индонезия, куда они едут охотно за копейки», — сказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что среди российских направлений они выбирают Владивосток или Благовещенск, однако, на Дальнем Востоке плохо развита гостиничная сфера.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном говорил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая в ответ на отмену виз для россиян.

Ранее сообщалось, что россиянин совершил одну из самых крупных покупок с начала безвизового режима с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами