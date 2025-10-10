Турэксперт ответил, почему китайцы не начали массово не ехать в Россию после отмены виз

Китайские туристы не так заинтересованы в российском туризме, поэтому они не начали массово ехать в Россию после отмены виз. Об этом радио Sputnik заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что безвиз более выгоден для России, чем для Китая. По словам эксперта, одна из причин этого заключается в том, что такое путешествие обойдется китайцам слишком дорого.

«Китайцы привыкли ездить группами, и мы для них сейчас дорогая страна. Они ездили до COVID-19 по 45$ в день с трехразовым питанием, с экскурсиями, с проживанием. Сейчас мы ничего им за 45$ предоставить не можем. У нас очень дорогой рубль сейчас, очень дорогой. Есть масса недорогих стран, тот же Таиланд, Вьетнам, Индонезия, куда они едут охотно за копейки», — сказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что среди российских направлений они выбирают Владивосток или Благовещенск, однако, на Дальнем Востоке плохо развита гостиничная сфера.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном говорил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая в ответ на отмену виз для россиян.

Ранее сообщалось, что россиянин совершил одну из самых крупных покупок с начала безвизового режима с Китаем.