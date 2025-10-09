На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Москве произошел блэкаут

Блэкаут случился в поселении Десеновское в Новой Москве
Telegram-канал SHOT

Блэкаут случился в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Предварительной причиной стал резкий скачок напряжения.

Жители района «Новые Ватутинки» рассказали, что в десятках домов уже около двух часов отсутствует свет и нет воды. Кроме того, не работает уличное освещение. По словам очевидцев, из-за отключения электроэнергии в лифте одного из домов застряла мать с ребенком. На место вызвали сотрудников МЧС.

В ЕДДС сообщили местным жителям, что знают о проблеме. В службе пообещали все исправить в ближайшее время.

Ночью 6 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остались без электроэнергии.

Утром 7 октября он рассказал, что без электричества остаются около тысячи человек в четырех населенных пунктах региона.

Ранее Зеленский пригрозил блэкаутами городам России.

