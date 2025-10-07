На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области остаются без света

Гладков: около тысячи человек остаются без света в Белгородской области
Shutterstock/Creative Cat Studio

После атак Вооруженных сил Украины в Белгородской области без электричества остаются около тысячи человек в четырех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение после ударов, нанесенных по региону в последние два дня. По словам Гладкова, энергетики работают без перерыва уже вторую ночь.

Глава области рассказал, что при выполнении восстановительных работ двух сотрудников энергетической службы не смогли спасти во время атак ВСУ. Еще двое мирных жителей получили ранения. Гладков выразил соболезнования семьям и подчеркнул, что власти и силовые структуры продолжают предпринимать все возможные меры для стабилизации ситуации.

Он также поблагодарил жителей области за активное участие в обсуждении проблем и предложений по их решению, отметив важность взаимной поддержки в сложных условиях.

Атаки на энергосистему региона произошли вечером 4 октября. После взрывов жители Белгорода сообщили о перебоях с электричеством и водой, а городские больницы временно перешли на резервные источники питания.

Ранее концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света.

