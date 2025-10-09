На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали повысить престиж полиции

Депутат Миронов: отмена стажировок и испытательных сроков превратит МВД в проходной двор
Председатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что партия не поддержала законопроект, отменяющий для поступающих на работу в систему МВД стажировки и испытательные сроки. По мнению депутата, проблемы с кадрами в правоохранительных органах связаны с маленькими зарплатами и бюрократией, а ушедших опытных сотрудников хотят заменить «непонятными личностями».

«В полиции беда с кадрами. Но причина не в чрезмерно жестком отборе, а в нищенской зарплате и растущей нагрузке, избытке отчетов и инструкций. В самом МВД отмечают, что в прошлом году со службы ушла половина опытных сотрудников. Теперь же их собираются заменить непонятными личностями, в пригодности которых никто не уверен. Понятно: раз в МВД набирать абы кого, должна быть возможность быстро избавляться от «брака». Правда, полиция тогда превратится в проходной двор. Вряд ли население станет доверять таким стражам порядка, а ведь именно доверие людей — залог эффективности правоохранительной системы», — заявил он.

Миронов уверен, что в стране необходимо создать государственную программу по повышению престижа профессии полицейского, но уточнил, что при наборе «кого попало» даже она не поможет.

«Нужен комплекс мер. Начинать с зарплаты, социальной и правовой защиты. Сотрудники должны быть уверены, что государство встанет на их сторону в конфликтных ситуациях с разнообразными хозяевами жизни и «решалами» из диаспор. Не менее важен образ полиции в общественном сознании. Сейчас на всех каналах мельтешат «менты», которые по поведению и внешнему облику зачастую мало чем отличаются от бандитов. Пусть советскую милицию на экране идеализировали, в итоге это работало на всю систему. Но если, конечно, принимать в полицию кого попало, ничего не поможет. Так что давайте бороться с причинами, а не со следствиями тяжелой ситуации в МВД, тем самым ее усугубляя», — заключил Миронов.

7 октября Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку и испытательный срок для граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел. Документ также предусматривает изменение сроков первого контракта (вместо фиксированных четырех лет предлагается установить диапазон от одного до пяти лет) и обновленный порядок профессиональной подготовки новых сотрудников.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что полиции не хватает 60% сотрудников из-за низких зарплат.

