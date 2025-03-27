«Один участковый на три района»: дефицит кадров в полиции России достиг 60%

Дефицит кадров в МВД на сегодняшний день достигает 30-60%. Такая ситуация связана с низким уровнем зарплат – сейчас иногда курьеры и таксисты получают больше, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

«Сегодня сотрудники получают очень маленькую зарплату, народ не идет. Нельзя забывать, что сегодня нехватка сотрудников дает «пробуксовку» определенную – в работе с гражданами, профилактической работе. Мы должны больше ходить, в те же школы, но некому ходить», — констатировал Лобарев в пресс-центре НСН.

В таких условиях порой складывается ситуация, когда один участковый работает на три района, добавил специалист. По его словам, несмотря на это, они стремятся проводить профилактическую работу с гражданами, защитить их от мошенников – с этой целью они ходят по квартирам и сообщают об уловках злоумышленников.

«Профилактическая работа ведется, хоть это и сложно сейчас, сложные условия у полицейских. Любой курьер и таксист больше получает, а ответственность большая», — заключил эксперт ГУВД.

Напомним, глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый. По словам главы МВД, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч. Также он отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование» — Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Также недавно также начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин сообщил, что в Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка участковых — дефицит кадров достиг 45%. Для решения проблемы он предложил направлять сэкономленные средства на премирование лучших полицейских.

Ранее Матвиенко предложила увеличить зарплату полицейским.