На Кубани мужчина залез в дом женщины и надругался над ней

На Кубани мужчину задержали за проникновение в дом и изнасилование его хозяйки
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину подозревают в надругательстве над женщиной в ее доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел в Динском районе региона. По данным Telegram-канала, подозреваемый проник в дом, когда там никого не было.

Позже, когда пострадавшая вернулась с сестрой домой, мужчина обесточил жилье. Хозяйка пошла разбираться с неполадками, в этот момент на них напал «гость» и изнасиловал владелицу жилья.

Мужчину задержали в этот же день. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«Подозреваемый признал вину, раскаялся и дал показания», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.

До этого в Москве мужчина с ножом пытался надругаться над девушкой в Лефортовском парке. Пострадавшая оказала ему сопротивление, поэтому изнасиловать ее молодой человек не смог. Подозреваемого задержали в Рязани.

Ранее отец напал на своего двухлетнего сына и изнасиловал его.

