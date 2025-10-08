Рецидивист с ножом пытался изнасиловать девушку утром в московском парке. Его нашли в Рязани

В Рязани задержали 22-летнего рецидивиста, которого подозревают в попытке изнасилования спортсменки в Лефортовском парке в Москве рано утром, когда девушка вышла на пробежку. Жертве удалось отбиться от нападавшего, после чего он сбежал и покинул столицу. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения и показаний спортсменки. Подозреваемый уже был судим за избиение человека и грабеж. Он освободился полтора года назад.

В Рязани задержали 22-летнего мужчину из Самарской области, которого подозревают в попытке изнасилования девушки на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета. Его также подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жертвы.

«По данным следствия, ранним утром 7 октября 2025 года фигурант, находясь около Лефортовского парка в городе Москве, угрожая ножом, напал на ранее незнакомую девушку и попытался ее изнасиловать, девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия. После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Полиция быстро установила личность подозреваемого. Однако он успел уехать в Рязань, где его и задержали. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. В ближайшее время подозреваемого ждет суд, во время которого ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на лишении свободы. Также мужчину проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории Москвы.

Напал в Лефортовском парке

По данным Telegram-канала SHOT, 7 октября около 06:00 девушка вышла на пробежку в Лефортовский парк. Telegram-канал 112 пишет, что в это время неизвестный напал на спортсменку, повалил ее на землю и попытался изнасиловать. SHOT добавил, что у мужчины был нож. Девушка смогла отбиться и скрыться от нападавшего. Она прибежала домой и вызвала полицию.

Жертва достаточно точно описала нападавшего, с ее слов составили фоторобот. Полицейские также отсмотрели камеры видеонаблюдения, по ним отследили мужчину и нашли его в Рязани. Сейчас его уже отправили обратно в столицу на допрос. Следственный комитет Москвы контролирует ход расследования.

SHOT выяснил, что подозреваемого зовут Дмитрий Шепетуха. В апреле 2024 года он вышел из исправительной колонии. В свои 22 мужчина уже имеет несколько судимостей.

Прошлые преступления насильника

Согласно открытым данным, Шепетуху дважды судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, и дважды — за грабеж.

Известно, что ночью 5 августа 2021 года Шепетуха выпивал в компании с двумя знакомыми, среди которых был несовершеннолетний. Они пошли к его дяде стучались в дверь, а когда им никто не открыл, то начали сильно шуметь. Сосед сделал выпившим замечание. По словам фигурантов, он бросал в них камни и ударил палкой одного из них, хотя мужчина отрицает это. Компания повалила его на землю и избила ногами. Шепетуха немного отошел от потерпевшего и прыгнул ему на грудь двумя ногами. Экспертиза показала, что мужчине причинили средний вред здоровью.

Во время суда Шепетуха признал вину. Экспертиза показала, что ни в период совершения преступления, ни во время суда у него не было каких-либо ментальных нарушений, он не состоял на учете психиатра или нарколога. До колонии мужчина жил с матерью и помогал ей по хозяйству. Суд посчитал смягчающим обстоятельством состояние здоровья фигуранта, но его диагноз не разглашается. В итоге подсудимых приговорили к условному заключению и наложили «дополнительные обязанности, которые будут способствовать их исправлению».

О других преступлениях подозреваемого подробностей нет.