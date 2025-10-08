Отец напал на своего двухлетнего сына и изнасиловал его

В США мужчина изнасиловал своего двухлетнего сына и расправился с ним

Американец попал под суд после того, как надругался над собственным двухлетним сыном. Об этом сообщает WJAC.

Инцидент произошел в Пенсильвании. В доме 33-летнего мужчины по имени Тайлер Прескотт обнаружили маленького ребенка. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не удалось, поэтому медики вызвали полицию.

Прескотта арестовали и обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах, а также создание угрозы жизни мальчика. Освободиться из-под стражи он смог бы только после внесения залога в размере миллиона долларов.

Однако во время расследования выяснилось, что фигурант изнасиловал маленького сына. Агрессора также обвинили в развратном нападении и инцесте.

После того, как выяснились эти детали, суд изменил решение и постановил не устанавливать залог. На данный момент Прескотт находится в тюрьме. В ближайшие недели состоится слушание по его делу в окружном суде.

