Владимир Машков рассказал о развитии театрального искусства в Москве

Власти Москвы уделяют особое внимание поддержке и развитию театрального искусства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

Он отметил, что театральная школа Олега Табакова — уникальное учебное заведение, имеющее единственную в России интегрированную программу и особые условия обучения.

«Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы. Более того, недавно мы открыли историческую сцену Театра Олега Табакова, на которую выходят студенты и выпускники учебного заведения», — рассказал Машков.

Он подчеркнул, что развитие школы и создание условий для студентов стали возможны благодаря поддержке столичного правительства.