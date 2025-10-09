На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка ударила ножом в живот пьяного мужа, мешавшего ей готовить

В Комсомольске-на-Амуре женщина ударила ножом в живот мужа, мешавшего готовить
close
Depositphotos

В Комсомольске-на-Амуре 43-летняя женщина ударила ножом 51-летнего пьяного мужа, который мешал ей готовить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на кухне квартиры, когда женщина готовила пищу. По ее словам, в этот момент ее муж в состоянии алкогольного опьянения начал толкать ее и пытался вырвать кухонный нож. В этот момент она, повернувшись с ножом в руке, нанесла ему колото-резаное ранение в область живота.

Пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости, его жизни ничего не угрожает. Он заявил, что не имеет претензий к супруге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянка во время ссоры ударила возлюбленного ножом в пах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами