Россиянка ударила ножом в живот пьяного мужа, мешавшего ей готовить

В Комсомольске-на-Амуре 43-летняя женщина ударила ножом 51-летнего пьяного мужа, который мешал ей готовить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на кухне квартиры, когда женщина готовила пищу. По ее словам, в этот момент ее муж в состоянии алкогольного опьянения начал толкать ее и пытался вырвать кухонный нож. В этот момент она, повернувшись с ножом в руке, нанесла ему колото-резаное ранение в область живота.

Пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости, его жизни ничего не угрожает. Он заявил, что не имеет претензий к супруге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянка во время ссоры ударила возлюбленного ножом в пах.