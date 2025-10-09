Россиянка во время ссоры ударила возлюбленного ножом в пах

В Южно-Сахалинске мужчина не выжил после удара ножом в пах

В Южно-Сахалинске 28-летнюю женщину обвинили в том, что она ударила 27-летнего возлюбленного ножом в пах. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 октября в квартире на улице Гайдука. По версии следствия, между местной жительницей и ее сожителем произошла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла избраннику удар ножом в паховую область. В результате мужчина не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов занимаются сбором и закреплением доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

До этого россиянка из ревности облила супруга кипятком из чайника. У пострадавшего диагностировали термический ожог роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча.

Ранее в Петербурге девушка ударила ножом желавшего познакомиться с ней мужчину.