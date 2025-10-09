В России представили документальный сериал о Донбассе

В России прошла премьера документального проекта «5 эпох Донбасса», посвященного истории развития региона. Об этом сообщили организаторы проекта.

Сериал объединяет документальное и художественное направления и состоит из шести эпизодов, охватывающих период от восстановления после Великой Отечественной войны до современности.

Героями фильма стали люди разных профессий и поколений, которые через личные воспоминания, семейные архивы и знаковые места рассказывают о становлении Донбасса. Их истории раскрывают ключевые события прошлого и показывают, как формировалась история края, переплетаясь с жизнью его жителей.

Режиссер проекта, почетный деятель искусств Москвы и один из авторов кинопроекта «Пробуждение» Георгий Долмазян подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Донбасс — это особый сплав традиций и характеров, и именно этот сплав создал тот самый несгибаемый дух, который все мы знаем. Через откровения реальных людей региона мы показываем, что история Донбасса — это неотъемлемая часть истории всей России. В каждом из героев его многосерийного фильма мы узнаем себя, своих близких. Здесь всепобеждающая любовь к родной земле, которая объединяет поколения и помогает сохранить идентичность в самые сложные времена», — отметил он.

В роли рассказчика выступила журналист и волонтер гуманитарных миссий на Донбассе Мария Чадина.

«5 эпох Донбасса» — это живая связь между поколениями, попытка сохранить и передать то сокровенное, что делает Донбасс частью большого русского мира. История, которую невозможно забыть, потому что она — о нас», — сказала она.

По мнению авторов, сериал подчеркивает неразрывную связь Донбасса с Россией, его природное и культурное богатство, а также самобытный характер региона. Через судьбы героев зрители погружаются в прошлое и настоящее Донбасса, а также узнают целостный образ края и его значение в общем историческом контексте.