Россиянам объяснили, как нужно разговаривать с пенсионерами о мошенниках

С пожилыми родственниками важно разговаривать о мошенниках и их схемах обмана, причем такие беседы следует вести максимально терпеливо и подкреплять их конкретными примерами и аргументами. Сам разговор должен быть максимально понятным, поэтому нужно адаптировать его для возрастного поколения, объяснила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

«Нужно информировать людей на понятном для них уровне, на доступном для возрастного поколения виде. В момент стресса не все смогут сообразить… Обсуждение и подготовка людей должны проходить в той группе, которая является максимально социально уязвимой», — отметила специалист в пресс-центре НСН.

Психолог добавила, что обычно пожилые люди больше доверяют друг другу и делятся подобными важными сообщениями. Важно рассказать им о способах защиты, потому что до сих пор многие пенсионеры сталкиваются с тем, что после обмана им сложно заставить себя обращаться в полицию, подчеркнула Куликова-Цай. По ее словам, это происходит из-за того, что кто-то чувствует стыд, а кто-то боится, что из-за случившегося его могут признать недееспособным.

До этого в МВД России сообщили, что телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиник убеждают российских пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Они звонят пенсионеру и утверждают, что для этого им следует заполнить анкету, а после жертвам набирают «силовики», которые обвиняют их в финансировании запрещенных организаций. Чтобы остановить мошенников, собеседников призывают внести деньги якобы на «безопасный счет».

