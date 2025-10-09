Несколько детей из поезда Тында — Кисловодск увезли в больницу из-за недомогания

Прокуратура: несколько детей из поезда Тында — Кисловодск госпитализированы в Самаре

Несколько детей из поезда Тында — Кисловодск забрали в больницу в Самаре по причине недомогания. По данному факту проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, 8 октября… при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самара», — сказано в сообщении.

Также сотрудники ведомства проверят обстоятельства и примет меры реагирования в случае необходимости, добавили там.

В начале октября этого года сообщалось о массовом отравлении детей предтренировочным комплексом «Психотик» в Екатеринбурге. По последним данным, пострадали 20 учеников местного лицея.

«Психотик» — это сильнодействующий стимулятор, предназначенный для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом. Кроме того, порошок, судя по описанию в инструкции, создает чувство эйфории на 3 часа, это могло заинтересовать детей.

Ранее выборгские подростки избили девочку за то, что та сдала курящих в школе.