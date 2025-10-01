Baza: до 20 выросло число отравившихся предтреном в лицее Екатеринбурга

В лицее №159 Екатеринбурга число отравившихся предтренировочным комплексом увеличилось до 20. Об этом сообщает Baza.

«До 20 человек увеличилось количество пострадавших школьников в ходе отравления порошком», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что 14 человек отравились в школе Екатеринбурга предтренировочным комплексом «Психотик».

«Психотик» — это сильнодействующий стимулятор, предназначенный для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом. Кроме того, порошок, судя по описанию в инструкции, создает чувство эйфории на 3 часа, это могло заинтересовать детей.

О том, что учащиеся лицея отравились предтренировочным комплексом «Психотик», писал также Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 1 октября. Сообщалось, что несколько машин скорой помощи приехали к лицею №159 в Екатеринбурге, где 12 учеников могли отравиться неизвестным веществом. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.

По данным прокуратуры Свердловской области, пострадавшими являются учащиеся пятого класса — дети почувствовали признаки недомогания в раздевалке во время подготовки к уроку физкультуры. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

