Суд в ЮАР наложит арест на активы Google International LLC

Верховный суд ЮАР исполнит решение московского арбитражного суда о взыскании 10 млрд рублей с российской «дочки» Google по делу о банкротстве, сообщают «Ведомости».

В рамках дела в апреле 2024 года конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал заявление об оспаривании сделки по выплате должником (ООО «Гугл») дивидендов в адрес своей материнской американской компании Google International LLC на основании п. 2 ст. 61.2 закона о банкротстве («вредоносная сделка»). В деле отмечается, что платеж был совершен после вступления в силу решения обязать Google разблокировать YouTube-аккаунт НАО «Царьград-медиа» в декабре 2021 года.

«Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google и пытался, обнуляя свой счет под видом уплаты дивидендов за границу», — отметил Зурабян.

В 2024 году арбитражный суд Москвы удовлетворил требования в отношении ООО «Гугл», а в конце августа 2025 верховный суд ЮАР вынес приказ о наложении ареста на активы Google International LLC, которые находятся в юрисдикции страны.

«Мы ожидаем, что активы ответчиков (иностранный Google) будут подвергнуты аресту во всех юрисдикциях, учитывая правовой характер взыскания», — заявил Зурабян.

Напомним, ранее российские СМИ обращались в судебные инстанции Венгрии, Турции, Сербии и других стран с целью признать и привести в исполнение судебные решения против Google за рубежом.