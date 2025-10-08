На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области не ожидается дефицита продовольствия на фоне неурожая

Юрий Слюсарь: дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростовской области не будет дефицита продовольствия, несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на стенде Ростовской области в рамках выставки «Золотая осень» в Москве, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

«Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится», — отметил Слюсарь.

Также Слюсарь обсудил с вице-премьером российского правительства Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства России Оксаной Лут реализацию решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости хозяйств региона.

Кроме того, Слюсарь представил проекты региона, среди которых предприятия по глубокой переработке зерна, благодаря которым донские агропроизводители смогут увеличить добавленную стоимость продукции.

Напомним, что XXVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2025» проходит в Москве с 8 по 11 октября. Коллективная экспозиция Ростовской области площадью 112 кв. м. объединила около 50 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

