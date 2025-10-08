В Госдуме предложили потратить гонорар Kanye West за концерт в РФ на дроны для армии

СМИ сообщили, а затем опровергли, что американский репер Kanye West даст концерт в московских Лужниках за 100 млн рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что артист переоценен.

«Не считаю этого исполнителя ценностью, равной 100 млн рублей. Предлагаю 100 млн потратить на дроны для нашей армии. А кто хочет этого Кенни Веста, может посмотреть в YouTube совершенно бесплатно или в Rutube, или можно на торрентах скачать — без разницы. Но точно не платить ему такие деньги. Больше миллиона рублей вообще не платить», — сказал он.

Издание SHOT сообщило, что американский репер Kanye West прилетит в Россию 8 декабря и даст концерт в Лужниках. Сообщалось, якобы договор заключен в сентябре 2025 года и артист попросил $1,2 млн за выступление. Позже издание Mash опровергло информацию — концерт не состоится, поскольку новость была написана на основе фейкового договора артиста. Кроме того, общественники и депутаты высказывались против репера из-за его поддержки нацистской Германии.

Kanye West уже прилетал в Россию в 2024 году вместе с дизайнером Гошей Рубчинским. Продюсер Яна Рудковская призывала тогда «скрестить пальцы», чтобы состоялось шоу артиста в Лужниках. Сам артист высказывался в своих соцсетях в поддержку геноцида и против евреев.

