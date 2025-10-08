Психолог рассказала, какие признаки указывают на абьюзивные отношения

Отношения, в которых один партнер отдает больше, чем получает, могут быть абьюзивными. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Наталия Моторина.

По ее словам, насторожить должно то, что в этом случае человек чувствует себя обиженным, опустошенным, не получает удовлетворения потребностей, остается один на один со своими переживаниями и не получает поддержки. Кроме того, абьюзивный партнер может часто критиковать, заставлять чувствовать себя подавленным, злым или уставшим.

«Другой признак — вы соглашаетесь на то, что раньше для вас было неприемлемо. Отказываетесь от привычек, друзей и решений. Также из вашей жизни исчезают радости, легкость — чувство, будто рядом мало воздуха и трудно дышать, появляется все чаще», — добавили в сообщении.

Психолог Александра Миллер до этого говорила, что чрезмерный контроль со стороны мужчины, который часто путают с вниманием и заботой, может сигнализировать о наличии ненормальных психопатических наклонностей. По ее словам, если партнер начал тотально следить за тем, куда ушла женщина и во сколько она вернулась, так будет продолжаться в течение всего периода отношений.

Ранее правозащитники рассказали, как правильно сбежать от домашнего абьюзера.