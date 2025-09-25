Правозащитники рассказали, как правильно сбежать от домашнего абьюзера

Пострадавшие от домашнего насилия женщины должны заранее подготовиться к выходу из деструктивных отношений, рассказала «Газете.Ru» президент Консорциума женских НПО (оказывает юридическую помощь жертвам) Татьяна Белова.

«Нужно составить базовый план безопасности: собрать и спрятать в надежном месте (например, у родственников или друзей) необходимые документы и вещи, записать адреса и контакты ближайшего травмпункта, отдела полиции, организаций, оказывающих помощь в ситуации насилия, в том числе кризисных центров. Не везде, но в некоторых регионах можно получить убежище в кризисных центрах. В некоторых наиболее опасных ситуациях это критически важно», — перечислила Белова.

Она также напомнила, что по всей России работает круглосуточный телефон доверия для женщин (8-800-7000-600), где опытные специалисты могут подсказать, что делать в сложившейся ситуации.

В то же время важно понимать, что нет единого «волшебного алгоритма» действий, добавила руководитель СПБ РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин» Елена Болюбах в беседе с «Газетой.Ru». Организации, помогающие жертвам, готовят инструкции, которые могут пригодиться в том или ином случае.

«Есть гайды, как действовать, если срочно нужно убежище, что собрать заранее в «тревожный чемоданчик», если вам угрожает опасность, как правильно заполнить заявление в правоохранительные органы, что делать, если срочно нужна медицинская помощь и так далее. Это совершенно разные алгоритмы действий. Если вы попали в трудную ситуацию — очень важно помнить, что есть телефон доверия», — резюмировала эксперт.

