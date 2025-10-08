На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кондуктор высадила из автобуса двух российских школьников и попала под проверку

В Казани кондуктор высадила из автобуса двух подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в автобусе на маршруте №35. По словам других пассажиров, на остановке «ДК химиков» у двух мальчиков возникли проблемы с оплатой проезда. Несмотря на просьбу детей разрешить им ехать дальше, кондуктор якобы высадила детей на следующей остановке.

Информацию, опубликованную в сети, проверяла прокуратура. Там подтвердили факт случившегося и заявили, что нашли нарушения в действиях перевозчика.

«По результатам проверки предпринимателю внесено представление об устранении нарушений, а также в отношении него возбуждено административное дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет)», — отметили в ведомстве.

Ранее в Хабаровском крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

