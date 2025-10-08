На севере Украины сообщили о сильном задымлении после пожара на нефтебазе

В украинских Прилуках наблюдается сильное задымление после пожара на нефтебазе

В городе Прилуки Черниговской области (север Украины) заметили густой черный дым в небе после пожара на нефтебазе. Об этом сообщили в Telegram-канале местного городского совета.

«Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление», — говорится в сообщении.

Сообщается, что задымление активно распространяется по улицам города. Местным жителям рекомендовано не открывать окна и не покидать дома.

8 сентября глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о том, что в Прилуках загорелась нефтебаза. Помимо этого, по его словам, в Нежине зафиксированы пожары, а также повреждены железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе действуют графики аварийных отключений света.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что ВСУ испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются бежать из города.