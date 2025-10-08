На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

ТАСС: ВСУ испытывают дефицит расчетов ПВО в Чернигове
true
true
true
close
Oleksandr Klymenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«После недавнего блэкаута в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя проходной двор. Куда делись все подразделения ПВО — вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией Черниговская областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу в регионе приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

5 октября глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что энергетический объект получил повреждения в Чернигове. В городе также начался пожар на одном из предприятий. По его словам, в результате повреждения энергообъекта произошли аварийные отключения электроэнергии в одном из районов населенного пункта.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются покидать город.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами