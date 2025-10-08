Силовики заявили о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«После недавнего блэкаута в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя проходной двор. Куда делись все подразделения ПВО — вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией Черниговская областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу в регионе приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

5 октября глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что энергетический объект получил повреждения в Чернигове. В городе также начался пожар на одном из предприятий. По его словам, в результате повреждения энергообъекта произошли аварийные отключения электроэнергии в одном из районов населенного пункта.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются покидать город.