На севере Украины загорелась нефтебаза

Нефтебаза загорелась в Черниговской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, ЧП произошло в в Прилуках. Помимо этого, в Нежине зафиксированы пожары, а также повреждены железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе действуют графики аварийных отключений света.

В пророссийском подполье ранее сообщили о взрывах в районе аэродрома в Прилуках. Как рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, на территории аэродрома находится авиаремонтное предприятие, на базе которого происходит обслуживание самолетов Су и F-16.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры заявило, что ВСУ испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются бежать из города.