На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предупредил, что к 2030 году ИИ не затронет «только пять профессий»

LADBible: к 2030 году ИИ не затронет только 5 профессий
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Эксперт предупредил, что к 2030 году искусственный интеллект не затронет «только пять рабочих мест», пишет LADBible.

По словам эксперта по ИИ Романа Ямпольского, к 2027 году искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, при котором во многих сферах «не будет смысла нанимать людей». В сочетании с развитием гуманоидной робототехники это приведет к автоматизации практически всех видов физического труда к 2030 году.

«Мы можем столкнуться с уровнем безработицы, которого еще никогда не было», — отметил Ямпольский.

При этом эксперт выделил пять сфер, в которых люди все же смогут сохранить рабочие места. Во-первых, это бухгалтерия и традиционный бизнес, где по-прежнему ценится человеческий подход. Во-вторых, ремесла и ручной труд, поскольку часть людей продолжит отдавать предпочтение изделиям, сделанным человеком, а не машиной. Однако эксперт подчеркнул, что этот рынок будет «очень небольшим».

В-третьих, консалтинг и психология, где важен жизненный опыт и способность к эмпатии, чего алгоритмы не могут заменить.

Кроме того, появятся новые направления, связанные с самим искусственным интеллектом. Это контроль за его работой и посредничество между технологиями и людьми, которые не умеют ими пользоваться. Специалисты, способные объяснять принципы работы ИИ и внедрять его в бизнес, будут особенно востребованы.

По мнению Ямпольского, полностью контролировать развитие искусственного интеллекта в будущем не удастся, однако усиление человеческого надзора поможет «растянуть» процесс перехода к эпохе сверхинтеллекта с пяти до пятидесяти лет.

Ранее создатели ChatGPT выпустили новый ИИ-генератор видео и аналог TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами