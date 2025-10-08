На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-замначальника ГАИ российского города принял взятку в виде 100 тонн асфальта

ФСБ задержала бывшего замначальника ГАИ Челябинска Жиляева по делу о взятках
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета задержали бывшего заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева по уголовному делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что учредитель фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян передал полицейскому 100 тонн асфальтного покрытия стоимостью 500 тысяч рублей. За вознаграждение Жиляев с января 2024 года покровительствовал предпринимателю. Он не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также согласовывал документы по установке дорожных знаков во время дорожно-строительных работ.

Полицейского уволили из ГАИ 6 октября.

15 мая в Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток в размере 1 млн рублей. Вместе с ним был задержан и Варданян.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что коррупцию не искоренить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами