Экс-замначальника ГАИ российского города принял взятку в виде 100 тонн асфальта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета задержали бывшего заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева по уголовному делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что учредитель фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян передал полицейскому 100 тонн асфальтного покрытия стоимостью 500 тысяч рублей. За вознаграждение Жиляев с января 2024 года покровительствовал предпринимателю. Он не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также согласовывал документы по установке дорожных знаков во время дорожно-строительных работ.

Полицейского уволили из ГАИ 6 октября.

15 мая в Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток в размере 1 млн рублей. Вместе с ним был задержан и Варданян.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что коррупцию не искоренить.