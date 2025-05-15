В Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ

ФСБ: в Челябинске экс-главу отдела ГАИ и бизнесмена заподозрили в коррупции

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе УФСБ.

Вместе с экс-главой отдела ГАИ силовики задержали учредителя строительной компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

По данным следствия, Гайде подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток. Варданяна, в свою очередь, обвиняют в даче взятки. С 2018 по 2023 год Гайде получил от бизнесмена взятку в размере более 1 млн рублей за «крышевание» его деятельности в сфере дорожного хозяйства. В частности, речь шла о том, чтобы правоохранители закрывали глаза на нарушения при эксплуатации грузового транспорта, перевозившего грузы по улицам Челябинска.

Кроме денег, в качестве взяток полицейский получал через посредников автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы и бытовую технику, добавили в ведомстве.

Следственный комитет провел обыски у фигурантов по месту жительства и работы. Сейчас решается вопрос о предъявлении официального обвинения и мере пресечения.

Ранее курские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях.