На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ

ФСБ: в Челябинске экс-главу отдела ГАИ и бизнесмена заподозрили в коррупции
close
Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе УФСБ.

Вместе с экс-главой отдела ГАИ силовики задержали учредителя строительной компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

По данным следствия, Гайде подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток. Варданяна, в свою очередь, обвиняют в даче взятки. С 2018 по 2023 год Гайде получил от бизнесмена взятку в размере более 1 млн рублей за «крышевание» его деятельности в сфере дорожного хозяйства. В частности, речь шла о том, чтобы правоохранители закрывали глаза на нарушения при эксплуатации грузового транспорта, перевозившего грузы по улицам Челябинска.

Кроме денег, в качестве взяток полицейский получал через посредников автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы и бытовую технику, добавили в ведомстве.

Следственный комитет провел обыски у фигурантов по месту жительства и работы. Сейчас решается вопрос о предъявлении официального обвинения и мере пресечения.

Ранее курские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами