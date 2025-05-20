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Глава Конституционного суда заявил, что коррупцию не искоренить

Глава КС РФ Зорькин назвал коррупцию неискоренимой угрозой для государства
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Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей авторской статье, опубликованной в «Российской газете», заявил, что коррупция, по его мнению, является практически неизбежным явлением, коренящимся в самой природе человека.

Он подчеркнул, что коррупция на протяжении веков сопровождает человечество, оставаясь одной из главных угроз для цивилизации права и основ правового государства.

Зорькин выразил уверенность, что коррупцию невозможно полностью искоренить, так как она проистекает из стремления к личной выгоде, глубоко укоренившегося в человеческом поведении. Он напомнил, что история знает множество попыток борьбы с этим явлением — от религиозных запретов до современных правовых инструментов, однако миллионы коррупционных сделок по-прежнему ежедневно подрывают доверие к государственным институтам.

Глава Конституционного суда сравнил коррупцию с антиподом права — деструктивной силой, которая разрушает справедливость, равенство и правовые принципы. По его словам, системная коррупция способна привести к клептократии, когда власть используется исключительно в личных интересах, что неизбежно подрывает легитимность государства.

Особое внимание Зорькин уделил социальным последствиям. Он отметил, что коррупция усиливает разрыв между государством и гражданами, способствует росту неравенства и снижает качество оказываемых государственных услуг. Кроме того, она негативно сказывается на экономике, искажает приоритеты бюджетных расходов и ухудшает инвестиционный климат.

В заключение Зорькин призвал к активному применению превентивных механизмов, включая антикоррупционную экспертизу при разработке нормативных актов, чтобы минимизировать риски укоренения коррупции на системном уровне.

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