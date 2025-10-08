В Госдуме призвали создать аналог «Пушкинской карты» для многодетных

В России нужно разработать аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей, чтобы им было проще искать информацию о доступных льготах, включая посещение театров, цирков и парков. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Нужна единая картина доступных возможностей», — сказал Милонов.

По его словам, такая карта позволит семьям посещать выставки и спектакли без серьезных финансовых затрат.

Накануне председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Государственную думу предложение о создании в России «мам-шеринга» — сервиса, где родители смогут бесплатно брать и отдавать детские товары. Общественница напомнила, что многие родители после появления в семье ребенка вынуждены тратить значительные средства на товары, которые нужны всего несколько месяцев.

Волынец выразила уверенность, что запуск такого сервиса станет серьезной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране.

Ранее сообщалось, что власти планируют увеличить налоговый вычет семей по долгосрочным сбережениям.