В России может появиться мам-шеринг для обмена детскими товарами

Омбудсмен Волынец предложила создать в РФ сервис для обмена детскими товарами
Пресс-Служба Яндекса

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Государственную думу предложение о создании в России «мам-шеринга» — сервиса, где родители смогут бесплатно брать и отдавать детские товары. Об этом сообщает Life со ссылкой на соответствующее обращение.

Общественница напомнила, что многие родители после появления в семье ребенка вынуждены тратить значительные средства на товары, которые нужны всего несколько месяцев.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребенка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и др. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы», — говорится в тексте обращения.

Волынец выразила уверенность, что запуск такого сервиса станет серьезной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране.

В начале октября сенаторы предложили правительству разработать меры поддержки для молодых матерей в возрасте до 25 лет с двумя и более детьми, а также для обеспечения жильем молодых, многодетных и студенческих семей.

Кроме того, предложено рассмотреть законодательное закрепление понятия «семейное предпринимательство» и возможность выдачи грантов НКО для поддержки молодых семей.

Ранее россиянам рассказали, перестанут ли индексировать маткапитал за первого ребенка.

