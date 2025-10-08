Власти планируют увеличить налоговый вычет семей по долгосрочным сбережениям

Максимальный размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений для семей с детьми планируют увеличить до миллиона рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

По суммам сберегательных взносов, уплаченных по договору долгосрочных сбережений (заключенному с негосударственным пенсионным фондом — НПФ), можно оформить налоговый вычет. Он предоставляется в сумме уплаченных сберегательных взносов в размере не более 400 тыс. рублей в год при условии уплаты НДФЛ, то есть при наличии официального трудоустройства.

Источники издания, близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали, что 6 октября была одобрена инициатива об увеличении вычета для родителей, формирующих накопления на имя детей.

Поправки предусматривают повышение лимита инвестиций, на которые может быть предоставлен вычет, до 500 тыс. руб. на одного родителя. Размер налогового вычета будет зависеть от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы граждан (от 13 до 22%).

До этого сообщалось, что с 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформлять вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Ранее депутаты предложили ввести социальный кешбэк для работников обрабатывающей промышленности.